В окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні пролунали звуки вибухів. Що стало причиною цього інциденту, поки не зрозуміло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Севастополі гучно! Чекаємо офіційних коментарів", - йдеться у повідомленні. Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу системи протиповітряної оборони. Російська "влада" і військові РФ ситуацію поки не коментували. Реакція окупаційної "влади" Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті проводили тренування розрахунків ППДО (протипідводно-диверсійне забезпечення - ред.), що передбачають проведення навчальних стрільб. "У місті все спокійно", - додав колаборант. Вибухи у Криму У тимчасово окупованому Криму останнім часом регулярно лунають вибухи. На півострові розташовані військові частини, полігони та аеродроми з літаками. Нещодавно вибухом пошкоджено бойовий вертоліт окупантів. Інцидент відбувся на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя. Також в окупованому Криму зранку 6 травня пролунали декілька вибухів. Після цього місцеві жителі помітили дим.