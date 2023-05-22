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В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы

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Севастополь, Понедельник 22 мая 2023 20:07
В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы Фото: Оккупант в Крыму (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Севастополе сегодня раздались звуки взрывов. Что стало причиной этого инцидента, пока не ясно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Севастополе громко! Ждем официальных комментариев", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают о работе системы противовоздушной обороны.

Российские "власти" и военные РФ ситуацию пока не комментировали.

Реакция оккупационных "властей"

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе проводили тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.), предусматривающие проведение учебных стрельб.

"В городе все спокойно", - добавил коллаборант.

Взрывы в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в последнее время регулярно раздаются взрывы. На полуострове расположены воинские части, полигоны и аэродромы с самолетами.

Недавно взрывом поврежден боевой вертолет оккупантов. Инцидент произошел на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя.

Также в оккупированном Крыму утром 6 мая прогремели несколько взрывов. После этого местные жители заметили дым.

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