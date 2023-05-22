В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы
Во временно оккупированном Севастополе сегодня раздались звуки взрывов. Что стало причиной этого инцидента, пока не ясно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Севастополе громко! Ждем официальных комментариев", - говорится в сообщении.
Местные Telegram-каналы сообщают о работе системы противовоздушной обороны.
Российские "власти" и военные РФ ситуацию пока не комментировали.
Реакция оккупационных "властей"
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе проводили тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.), предусматривающие проведение учебных стрельб.
"В городе все спокойно", - добавил коллаборант.
Взрывы в Крыму
Во временно оккупированном Крыму в последнее время регулярно раздаются взрывы. На полуострове расположены воинские части, полигоны и аэродромы с самолетами.
Недавно взрывом поврежден боевой вертолет оккупантов. Инцидент произошел на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя.
Также в оккупированном Крыму утром 6 мая прогремели несколько взрывов. После этого местные жители заметили дым.
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