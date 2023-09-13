В окупованому Севастополі прогриміли вибухи

Підписники каналу повідомили про щонайменше сім вибухів, від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

Пізніше очевидці повідомили про пожежу в районі Південної бухти. На відео та фото, що ширяться соцмережами, видно стовп диму та вогонь.

"У Південній бухті, де, ймовірно, прилетіло, стоять кораблі та підводні човни Чорномосрького флоту", - пишуть автори каналу.

З часом в пабліках стали писати, що пожежа вирує в районі Севастопольського морського заводу.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ППО відпрацювало по нібито українським ракетам. В районі Клин-балки пожежа "не на цивільному об'єкті", їй присвоїли 4 клас.

Повторні вибухи

Близько 3:50 мешканці Севастополя заявили про повторні вибухи та стрілянину. Місцеві пабліки повідомляють про можливу атаку БПЛА.

Крім цього, повідомляється про пожежу на Корабельній стороні Севастополя.

Близько 4:50 місцеві пабліки повідомили про нові вибухи та звуки пострілів.

Вибухи в Криму

Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи ракетних ударів, або ж атаки дронів по півострову чи Кримському мосту.

Наприклад, в ніч на 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема на наступний день дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом.

Також лише нещодавно було атаковано надводними дронами й Кримський міст. Внаслідок цього в конструкції були зруйновані два прольоти.

А 9 вересня пролунали звуки вибухів в окупованому Сімферополі. Пізніше повідомили про пожежу в військовій частині.

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