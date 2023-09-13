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В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Фото: в Севастополе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы - на месте поднялся пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер.

Подписчики канала сообщили о минимум семи взрывах, от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.

Позже очевидцы сообщили о пожаре в районе Южной бухты. На видео и фото, распространяющиеся соцсетями, видны столб дыма и огонь.

"В Южной бухте, где, вероятно, прилетело, стоят корабли и подводные лодки Черноморского флота", - пишут авторы канала.

Со временем в пабликах стали писать, что пожар бушует в районе Севастопольского морского завода.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО отработало по якобы украинским ракетам. В районе Клин-балки пожар "не на гражданском объекте", ему присвоили 4 класс.

Повторные взрывы

Около 3:50 жители Севастополя заявили о повторных взрывах и стрельбе. Местные паблики сообщают о возможной атаке БПЛА.

Кроме того, сообщается о пожаре на Корабельной стороне Севастополя.

Около 4:50 местные паблики сообщили о новых взрывах и звуках выстрелов.

Взрывы в Крыму

В последние месяцы в Крыму все учащаются взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных ударов, или атаки дронов по полуострову или Крымскому мосту.

К примеру, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост. В результате в конструкции были разрушены два пролета.

А 9 сентября раздались звуки взрывов в оккупированном Симферополе. Позже сообщили о пожаре в воинской части.

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