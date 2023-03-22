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В окупованому Севастополі повідомляють про вибухи

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Середа 22 березня 2023 05:29
В окупованому Севастополі повідомляють про вибухи Фото: у Севастополі чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму в Севастополі вночі 22 березня пролунали вибухи, після чого зникла електрика в районі Південної бухти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та пабліки.

Повідомлення про вибух у Севастополі з'явилося пізно вночі та вже під ранок. Жителі міста пишуть про кілька таких гучних звуків, схожих на вибухи. Один пролунав близько 03.40, потім чули інший, приблизно о 4.40, що пролунав у районі Пожарова.

"Якісь постріли та вибухи - що відбувається, не ясно... У Севастополі вибух!" - пишуть у Telegram-каналах "ПП Севастополь" та "Севастополь сльозам не вірить".

Також у мережі висловлюють припущення, що стрілянина, яку чути в Севастополі, може бути пов'язана з нібито спробами збити якісь безпілотники.

Як стверджується, після гучних звуків, схожих на вибухи над Севастополем, зникло світло в Південній бухті, що знаходиться в центральній частині міської забудови та поділяє Південну сторону міста на Міську та Корабельну.

Крім того, в мережі опублікували кадри нібито того самого вибуху.

"З'явилася інформація, що на Севастополь могла бути здійснена атака і морськими, і повітряними безпілотниками", - пише Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Представники окупаційної адміністрації про ці вибухи нічого не повідомляють.

Нагадаємо, раніше, 20 березня, у захопленому РФ Криму в Джанкої пролунали вибухи. Тоді в мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр". Це сталося під час їхнього транспортування.

Додамо також, перед цим, у Севастополі в суботу вранці теж було неспокійно - місцеві жителі чули вибухи, а також звуки, схожі на стрілянину.

Також у середу, 1 березня, на півдні тимчасово окупованого Криму було чути гучні вибухи. Причина поки що невідома.

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