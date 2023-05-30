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В окупованому Севастополі лунають постріли (відео)

Ілюстративне фото: в окупованому Севастополі лунають постріли (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 30 травня, чути стрілянину зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

Telegram-канал оприлюднив відео, на якому можна почути стрілянину у Севастополі. При цьому уточнюється, що вона лунає на північному молу у Севастопольській бухті.

Ні офіційні джерела, ні так звані "влада" поки не називали причин інциденту.

Вибухи та стрілянина у Севастополі

Зазначимо, що в окупованому Севастополі жителі часто чують вибухи та стрілянину. Окупанти зазвичай стверджують проведення навчань у місті. Зрідка вони заявляють про "атаку безпілотників".

Наприклад, востаннє вибухи в місті пролунали 25 травня вночі. Тоді "губернатор" розповідав, що по місту нібито намагалися бити за допомогою дронів.

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