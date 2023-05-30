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В оккупированном Севастополе раздаются выстрелы (видео)

Иллюстративное фото: в оккупированном Севастополе раздаются выстрелы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 30 мая, слышна стрельба из стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.

Telegram-канал обнародовал видео, на котором можно услышать стрельбу в Севастополе. При этом уточняется, что она раздается на северном молу в Севастопольской бухте.

Ни официальные источники, ни так называемые "власти" пока не называли причин инцидента.

Взрывы и стрельба в Севастополе

Отметим, что в оккупированном Севастополе жители часто слышат взрывы и стрельбу. Оккупанты обычно утверждают о проведении учений в городе. Изредка они заявляют об "атаке беспилотников".

К примеру, последний раз взрывы в городе раздались 25 мая ночью. Тогда "губернатор" рассказывал, что по городу якобы пытались бить при помощи дронов.

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