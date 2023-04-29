В окупованому Севастополі горить нафтобаза (фото, відео)

В суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі. Росіяни заявляють про влучання безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "голову" регіону Михайла Развожаєва.
Він зазначив, що площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів, ніхто з персоналу не постраждав.
"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА.", - написав він.
Пожежі присвоєно найвищий рівень складності - четвертий, до гасіння вже залучили пожежний потяг.
Нагадаємо, що 26 квітня в Севастополі чули звуки вибухів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram..