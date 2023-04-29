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В окупованому Севастополі горить нафтобаза (фото, відео)

Фото: в окупованому Севастополі горить нафтобаза (t.me/Crimeanwind)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі. Росіяни заявляють про влучання безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "голову" регіону Михайла Развожаєва.

Він зазначив, що площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів, ніхто з персоналу не постраждав.

"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА.", - написав він.

Пожежі присвоєно найвищий рівень складності - четвертий, до гасіння вже залучили пожежний потяг.

Нагадаємо, що 26 квітня в Севастополі чули звуки вибухів.

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Севастопіль