В окупованому Севастополі безстроково ввели "жовтий" рівень небезпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії .

Як повідомляється, обмеження передбачають "посилений огляд авто", які в'їжджають до Севастополя та виїжджають з нього.

Зазначено, що цей рівень був запроваджений у Криму 11 квітня минулого року, у Севастополі - 1 серпня після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії.

"Жовтий" рівень терористичної небезпеки - середній із трьох існуючих у РФ та анексованих нею Криму та Севастополі. Він має на увазі "максимально посилені" заходи безпеки та роботу російських спецслужб.