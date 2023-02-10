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В оккупированном Севастополе бессрочно ввели "желтый" уровень опасности

Фото: в оккупированном Севастополе бессрочно ввели "желтый" уровень опасности (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В оккупированном Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлили на бессрочный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщается, ограничения предусматривают "усиленный осмотр авто", которые въезжают в Севастополь и выезжают из него.

Отмечено, что этот уровень был введен в Крыму 11 апреля прошлого года, в Севастополе - 1 августа после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота России.

"Желтый" уровень террористической опасности - средний из трех существующих в РФ и аннексированных ею Крыма и Севастополя. Он подразумевает "максимально усиленные" меры безопасности и работу российских спецслужб.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что оккупационные власти в Крыму готовясь к украинской операции по освобождению полуострова издали "решение об установлении высокого уровня террористической опасности".

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