В окупованому Новопскові Луганської області людей переводять на триденний робочий тиждень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"З березня на території так званої "ЛНР" почали перераховувати пенсії. Але звернутися до відповідних органів людина може виключно з паспортом РФ з реєстрацією на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паспорти України чи так званої "ЛНР" не приймаються. Якщо не встиг отримати новий "папірець" - на перерахунок можна не чекати.

"Тим часом невдоволені з’являються у Новопсковському районі, який під окупацією вже рік. Ті, хто пішов працювати в комунальні установи загарбників, зокрема, до районних електромереж, вже декілька місяців не отримують зарплату", - пояснили в ОВА.

Нещодавно людям повідомили, що вони переходять на триденний робочий тиждень.