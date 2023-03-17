В окупованому Новопскові Луганської області людей переводять на триденний робочий тиждень
В окупованому Новопскові (Луганська область) росіяни переводять людей на триденний робочий тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.
"З березня на території так званої "ЛНР" почали перераховувати пенсії. Але звернутися до відповідних органів людина може виключно з паспортом РФ з реєстрацією на території регіону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що паспорти України чи так званої "ЛНР" не приймаються. Якщо не встиг отримати новий "папірець" - на перерахунок можна не чекати.
"Тим часом невдоволені з’являються у Новопсковському районі, який під окупацією вже рік. Ті, хто пішов працювати в комунальні установи загарбників, зокрема, до районних електромереж, вже декілька місяців не отримують зарплату", - пояснили в ОВА.
Нещодавно людям повідомили, що вони переходять на триденний робочий тиждень.
Нагадаємо, що військові Російської Федерації примусово мобілізують ув'язнених чоловіків на окупованих територіях Луганської області.
Російські окупанти офіційно виключили зруйновану Попасну з переліку міст регіону. Населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів.
Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію на захоплених територіях Луганської області. Вони вербують в'язнів у колоніях.
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