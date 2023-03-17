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В окупованому Новопскові Луганської області людей переводять на триденний робочий тиждень

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Новопсков, П'ятниця 17 березня 2023 20:06
В окупованому Новопскові Луганської області людей переводять на триденний робочий тиждень Фото: окупант (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Новопскові (Луганська область) росіяни переводять людей на триденний робочий тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"З березня на території так званої "ЛНР" почали перераховувати пенсії. Але звернутися до відповідних органів людина може виключно з паспортом РФ з реєстрацією на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паспорти України чи так званої "ЛНР" не приймаються. Якщо не встиг отримати новий "папірець" - на перерахунок можна не чекати.

"Тим часом невдоволені з’являються у Новопсковському районі, який під окупацією вже рік. Ті, хто пішов працювати в комунальні установи загарбників, зокрема, до районних електромереж, вже декілька місяців не отримують зарплату", - пояснили в ОВА.

Нещодавно людям повідомили, що вони переходять на триденний робочий тиждень.

Нагадаємо, що військові Російської Федерації примусово мобілізують ув'язнених чоловіків на окупованих територіях Луганської області.

Російські окупанти офіційно виключили зруйновану Попасну з переліку міст регіону. Населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів.

Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію на захоплених територіях Луганської області. Вони вербують в'язнів у колоніях.

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