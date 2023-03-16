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Окупанти виключили зруйновану Попасну з переліку міст

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Україна, Четвер 16 березня 2023 10:29
Окупанти виключили зруйновану Попасну з переліку міст Фото: зруйновану Попасну виключили з переліку міст (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські окупанти офіційно виключили зруйновану Попасну з переліку міст регіону. Населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОВА.

Як зазначили в прес-службі, окупаційна адміністрація ввела в дію закони про адміністративно-територіальний устрій та утворення міських та муніципальних округів. Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної.

"Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні, - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, російські загарбники під час штурму Попасної (Луганська область) знищили місто. Місцеві колаборанти вирішили, що відновлювати його не будуть, тому місто залишається зруйнованим.

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Луганськ Попасная
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