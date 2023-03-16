Окупанти виключили зруйновану Попасну з переліку міст
Російські окупанти офіційно виключили зруйновану Попасну з переліку міст регіону. Населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОВА.
Як зазначили в прес-службі, окупаційна адміністрація ввела в дію закони про адміністративно-територіальний устрій та утворення міських та муніципальних округів. Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної.
"Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні, - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, російські загарбники під час штурму Попасної (Луганська область) знищили місто. Місцеві колаборанти вирішили, що відновлювати його не будуть, тому місто залишається зруйнованим.