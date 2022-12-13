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В окупованому Мелітополі знову пролунали вибухи: що відомо

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 13 грудня, у Мелітополі (Запорізька область) пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової школи пролунала гучна бавовна", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що відразу ж після цього росіяни перекрили дороги. Також місцеві мешканці повідомили про автоматні черги та засвідчили тіло, накрите чорною плівкою.

"Чекаємо на подробиці хто виявився 200-им", - додав мер міста.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Мер міста повідомив, що один з мостів у Мелітополі зазнав пошкоджень.

Українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

У селі Майське позавчора пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент прильоту там було близько 150 військових Росії.

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Російська ФедераціяМелітопольЗбройні сили УкраїниЗапорожская областьВійна в Україні