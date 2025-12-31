В окупованому Мелітополі зникла готівка з банкоматів перед Новим роком

Попри заяви окупаційної адміністрації про тимчасові технічні збої, ситуація виглядає набагато серйознішою.

Фінансова система на тимчасово окупованій території працює з перебоями: нестабільний інтернет, обмежена робота терміналів і слабка довіра до безготівкових платежів роблять готівку практично єдиним способом розрахунку.

Їх раптове зникнення з банкоматів призводить до вимушеного очікування без розуміння термінів і причин блокування.

Пріоритет окупаційних структур

За інформацією джерел ЦНС, розподіл готівки здійснюється переважно для потреб окупаційних органів і пов'язаних із ними підприємств, тоді як громадяни отримують доступ до грошей за залишковим принципом.

Така практика посилює соціальну напругу та обмежує можливість населення задовольняти повсякденні потреби.

Системний характер кризи

Особливу тривогу викликає повторюваність подібних ситуацій у періоди підвищеного попиту, що дає змогу припустити використання обмежень як інструменту контролю за соціальними настроями та споживчою активністю.

Зникнення готівки в банкоматах демонструє глибинну нестабільність фінансової системи на тимчасово окупованій території, де офіційні заяви про "короткочасні перебої" приховують нездатність адміністрації забезпечити базовий доступ людей до своїх коштів.