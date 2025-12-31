В окупованому Мелітополі зникла готівка з банкоматів перед Новим роком

Напередодні новорічних свят жителі окупованого Мелітополя зіткнулися з фактичним блокуванням доступу до готівкових коштів: банкомати в різних районах міста просто спорожніли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.
Попри заяви окупаційної адміністрації про тимчасові технічні збої, ситуація виглядає набагато серйознішою.
Фінансова система на тимчасово окупованій території працює з перебоями: нестабільний інтернет, обмежена робота терміналів і слабка довіра до безготівкових платежів роблять готівку практично єдиним способом розрахунку.
Їх раптове зникнення з банкоматів призводить до вимушеного очікування без розуміння термінів і причин блокування.
За інформацією джерел ЦНС, розподіл готівки здійснюється переважно для потреб окупаційних органів і пов'язаних із ними підприємств, тоді як громадяни отримують доступ до грошей за залишковим принципом.
Така практика посилює соціальну напругу та обмежує можливість населення задовольняти повсякденні потреби.
Особливу тривогу викликає повторюваність подібних ситуацій у періоди підвищеного попиту, що дає змогу припустити використання обмежень як інструменту контролю за соціальними настроями та споживчою активністю.
Зникнення готівки в банкоматах демонструє глибинну нестабільність фінансової системи на тимчасово окупованій території, де офіційні заяви про "короткочасні перебої" приховують нездатність адміністрації забезпечити базовий доступ людей до своїх коштів.
Нагадуємо, що на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада оголосила про плани продажу державного майна у 2026 році, офіційно пояснюючи це необхідністю закрити бюджетні дефіцити, однак така ініціатива фактично вказує на зростаючі фінансові проблеми та дефіцит коштів, а також на запуск масштабної приватизації.
Зазначимо, що в тимчасово окупованому Алчевську зафіксовано масовий сплеск стрептодермії у школах, водночас карантину не запроваджено, а дистанційного навчання не організовано, що створює загрозу здоров'ю дітей.