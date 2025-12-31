RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В оккупированном Мелитополе исчезли наличные из банкоматов перед Новым годом

Фото: очередь к банкомату (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В канун новогодних праздников жители оккупированного Мелитополя столкнулись с фактической блокировкой доступа к наличным средствам: банкоматы в разных районах города просто опустели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Несмотря на заявления оккупационной администрации о временных технических сбоях, ситуация выглядит гораздо серьезнее.

Финансовая система на временно оккупированной территории работает с перебоями: нестабильный интернет, ограниченная работа терминалов и слабое доверие к безналичным платежам делают наличные практически единственным способом расчета.

Их внезапное исчезновение из банкоматов приводит к вынужденному ожиданию без понимания сроков и причин блокировки.

Приоритет оккупационных структур

По информации источников ЦНС, распределение наличных осуществляется преимущественно для нужд оккупационных органов и связанных с ними предприятий, в то время как граждане получают доступ к деньгам по остаточному принципу.

Такая практика усиливает социальное напряжение и ограничивает возможность населения удовлетворять повседневные потребности.

Системный характер кризиса

Особую тревогу вызывает повторяемость подобных ситуаций в периоды повышенного спроса, что позволяет предположить использование ограничений как инструмента контроля за социальными настроениями и потребительской активностью.

Исчезновение наличных в банкоматах демонстрирует глубинную нестабильность финансовой системы на временно оккупированной территории, где официальные заявления о "кратковременных перебоях" скрывают неспособность администрации обеспечить базовый доступ людей к своим средствам.

 

Напоминаем, что на временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти объявили о планах продажи государственного имущества в 2026 году, официально объясняя это необходимостью закрыть бюджетные дефициты, однако такая инициатива фактически указывает на растущие финансовые проблемы и дефицит средств, а также на запуск масштабной приватизации.

Отметим, что во временно оккупированном Алчевске отмечен массовый всплеск стрептодермии в школах, при этом карантин не введен и дистанционное обучение не организовано, что создает угрозу здоровью детей.

