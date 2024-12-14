UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

В окупованому Мелітополі ворог відбиратиме житло українців за борги, - ЦНС

Фото: ворог нараховує борги попри обіцянки про списання несплат (freepik.com)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти придумали ще одну схему, як "віджимати" нерухомість українців. Зокрема, в окупованому Мелітополі забиратимуть тепер не лише "безхозне" житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, ворог вирішив "перерахувати" борги за комунальні послуги місцевих мешканців. Причому відлік було враховано від початку приходу російських військ у місто попри обіцянки про списання несплат.

Як результат, в людей виникають захмарні суми, які вони невсилі оплатити. Відповідно, за борги росіяни будуть накладати арешт на помешкання, а після конфіскують його.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що всі правові документи, які видані Росією, не мають юридичної сили. У свою чергу власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно.

Нагадаємо, близько двох тижнів тому стало відомо, що в тимчасово окупованій Горлові кілька будівель на проспекті Перемоги було визнано "безхозними". Причому цей статус об'єктам нерухомості присвоїли не російські окупанти, а місцеві колаборанти, які давно хотіли заволодіти перспективними квадратними метрами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЖитлоВійна в Україні