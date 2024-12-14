В окупованому Мелітополі ворог відбиратиме житло українців за борги, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, ворог вирішив "перерахувати" борги за комунальні послуги місцевих мешканців. Причому відлік було враховано від початку приходу російських військ у місто попри обіцянки про списання несплат.

Як результат, в людей виникають захмарні суми, які вони невсилі оплатити. Відповідно, за борги росіяни будуть накладати арешт на помешкання, а після конфіскують його.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що всі правові документи, які видані Росією, не мають юридичної сили. У свою чергу власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно.