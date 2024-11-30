Колаборанти забирають нерухомість в окупованій Горлівці, - ЦНС
Ворог відбирає нерухомість не лише у Маріуполі, Донецьку чи курортах Криму. На цей раз інцидент відбувся в Горлівці і за участі колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, нещодавно у тимчасово окупованій Горлівці на проспекті Перемоги кілька будівель було визнано "безхозними". Причому на цей раз такий статус об'єктам нерухомості присвоїли не російська окупанти, а місцеві колаборанти, "які давно мріяли заволодіти перспективними квадратними метрами".
У ЦНС нагадали, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України з самого початку розробили злочинну схему по привласненню майна. Зокрема, спочатку житло визнають "безхозним", а далі у короткі терміни "націоналізовують", після чого стають вже так званими "законними" господарями чужого майна.
В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що всі правові акти, які були видані росією, є юридично недійсними, а власники житла станом на 24 лютого 2022 року збережуть свої права на майно, незалежно від того, які документи видають окупанти.
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