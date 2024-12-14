В оккупированном Мелитополе враг будет отбирать жилье украинцев за долги, - ЦНС

Российские оккупанты придумали еще одну схему, как "отжимать" недвижимость украинцев. В частности, в оккупированном Мелитополе будут забирать теперь не только "бесхозное" жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, враг решил "пересчитать" долги за коммунальные услуги местных жителей. Причем отсчет был учтен с начала прихода российских войск в город, несмотря на обещания о списании неуплат.
Как результат, у людей возникают заоблачные суммы, которые они бессильны оплатить. И соответственно, за долги россияне будут накладывать арест на жилье, а после конфискуют его.
В конце публикации Центр национального сопротивления отметил, что все правовые документы, выданные Россией, не имеют юридической силы. В свою очередь владельцы жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года сохраняют свои права на имущество.
Напомним, около двух недель назад стало известно, что во временно оккупированной Горлове несколько зданий на проспекте Победы были признаны "безхозными". Причем этот статус объектам недвижимости присвоили не российские оккупанты, а местные коллаборанты, которые давно хотели завладеть перспективными квадратными метрами.
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