У окупованому Мелітополі скоїли замах на гауляйтера, він у лікарні

"За уточненими даними сьогоднішній ранковий вибух "постукав у будинок" заступника начальника так званого управління внутрішніх справ тимчасово окупованої частини Запорізької області, коли той відкривав ворота", - повідомив Федоров.

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"А ось і подробиці ранкового вибуху у Мелітополі. Як повідомляють орки, скоєно замах на заступника начальника так званого "обласного ГУМВС Запорізької області", - пише "РІА Мелітополь".

Відомо, що біля його воріт було закладено вибуховий пристрій. Гауляйтера госпіталізували із травмами.

Нагадаємо, що сьогодні вранці мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух у місті. За його словами, після цього на місце інциденту помчали окупаційна "поліція" та "швидкі".

Також повідомлялося, що російські окупанти почали міняти гауляйтерів в Мелітополі.

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