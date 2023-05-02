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В окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 02 травня 2023 08:25
В окупованому Мелітополі ранок почався з вибуху, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Мелітополі вранці пролунав вибух. На місце помчали окупаційна "поліція" та "швидкі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

"Одиночний вибух чули о 6:45 жителі північних районів міста. Відразу після по вулицях промчався вже звичний для окупантів Мелітополя набір - поліція та швидка", - написав Федоров.

За його словами, зазвичай "відокремлена" бавовна наздоганяє колаборантів, тож мер натякнув на гарні новини.

Нагадаємо, що 1 травня під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат.

Також ми писали, що в окупованому Мелітополі влучили в готель, де базувались російські військові.

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