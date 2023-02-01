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В окупованому Мелітополі ПВК "Вагнер" вербує українських ув'язнених, - Федоров

Фото: Мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни для того, аби поповнити втрати особового складу, вдаються до вербування українських ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"До Мелітополя приїжджають наглядачі й ходять по в'язницях. Вони намагаються знайти там людей для своїх ПВК", - зазначив мер.

Федоров також розповів, що за час окупації до тюрми потрапила приблизно тисяча мешканців міста.

"Деякі жителі сидять на підвалі вже від 6 до 11 місяців. Частину з них примусово відправили на копання окопів. Декого засудили до довічного ув'язнення. У Мелітополі є не менше 5 катівень для полонених", - додав посадовець.

Нагадаємо, що росіяни вивезли до Криму українських ув'язнених з тимчасово окупованих територій і намагаються завербовувати їх.

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МелітопольВійна Росії проти України