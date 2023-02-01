В окупованому Мелітополі ПВК "Вагнер" вербує українських ув'язнених, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни для того, аби поповнити втрати особового складу, вдаються до вербування українських ув'язнених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"До Мелітополя приїжджають наглядачі й ходять по в'язницях. Вони намагаються знайти там людей для своїх ПВК", - зазначив мер.
Федоров також розповів, що за час окупації до тюрми потрапила приблизно тисяча мешканців міста.
"Деякі жителі сидять на підвалі вже від 6 до 11 місяців. Частину з них примусово відправили на копання окопів. Декого засудили до довічного ув'язнення. У Мелітополі є не менше 5 катівень для полонених", - додав посадовець.
Нагадаємо, що росіяни вивезли до Криму українських ув'язнених з тимчасово окупованих територій і намагаються завербовувати їх.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.