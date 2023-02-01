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В оккупированном Мелитополе ЧВК "Вагнер" вербует украинских заключенных, - Федоров

Фото: Мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе россияне для того, чтобы восполнить потери личного состава, прибегают к вербовке украинских заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"В Мелитополь приезжают надзиратели и ходят по тюрьмам. Они пытаются найти там людей для своих ЧВК", - отметил мэр.

Федоров также рассказал, что за время оккупации в тюрьму попали около тысячи жителей города.

"Некоторые жители сидят на подвале уже от 6 до 11 месяцев. Часть из них принудительно отправили на копание окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению. В Мелитополе есть не менее 5 пыточних для пленных", - добавил чиновник.

Напомним, что россияне вывезли в Крым украинских заключенных с временно оккупированных территорий и пытаются завербовывать их.

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