В окупованому Мелітополі пролунав вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 4 січня, місцеві жителі почули вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Хлопок" і в окупованому Мелітополі", - написав Федоров.
За його словами, від окупантів уже слід чекати на чергові заяви про "героїчну роботу протиповітряної оборони".
Більш докладних деталей міський голова поки що не розкрив.
Нагадаємо, сьогодні низка вибухів пролунала на території тимчасово окупованого Криму.
"Гучні звуки" чули жителі Севастополя та Євпаторії. При цьому в мережі публікували фото, на яких можна було помітити наслідки "прильотів".
В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України підтвердили, що наші захисники вдарили по командному пункту росіян поблизу Севастополя.
Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за бездоганну роботу.
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