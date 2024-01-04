В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

"Хлопок" и в оккупированном Мелитополе", - написал Федоров.

По его словам, от оккупантов уже следует ожидать очередных заявлений о "героической работе противовоздушной обороны".

Более подробных деталей городской глава пока не раскрыл.

Взрывы в оккупации

Напомним, сегодня ряд взрывов прогремел на территории временно оккупированного Крыма.

"Громкие звуки" слышали жители Севастополя и Евпатории. При этом в сети публиковали фото, на которых можно было заметить последствия "прилетов".

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины подтвердили, что наши защитники ударили по командному пункту россиян вблизи Севастополя.

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил пилотов за безупречную работу.