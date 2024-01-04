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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

Иллюстративное фото: в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 4 января, местные жители услышали взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Хлопок" и в оккупированном Мелитополе", - написал Федоров. 

По его словам, от оккупантов уже следует ожидать очередных заявлений о "героической работе противовоздушной обороны". 

Более подробных деталей городской глава пока не раскрыл. 

Взрывы в оккупации

Напомним, сегодня ряд взрывов прогремел на территории временно оккупированного Крыма. 

"Громкие звуки" слышали жители Севастополя и Евпатории. При этом в сети публиковали фото, на которых можно было заметить последствия "прилетов". 

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины подтвердили, что наши защитники ударили по командному пункту россиян вблизи Севастополя

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил пилотов за безупречную работу. 

 

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МелитопольВзрывВойна России против Украины