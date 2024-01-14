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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Фото: в Мелітополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, в окупованому Мелітополі було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За словами Федорова, місцеві жителі тимчасово окупованого Мелітополя повідомили, що близько 19:20 в місті пролунали звуки вибухів.

"У Мелітополі гучно. Про це повідомляють жителі. Зʼясовуємо подробиці", - наголосив мер.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, 4 січня низка вибухів пролунала на території тимчасово окупованого Криму.

"Гучні звуки" чули жителі Севастополя та Євпаторії. При цьому в мережі публікували фото, на яких можна було помітити наслідки "прильотів".

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України підтвердили, що наші захисники вдарили по командному пункту росіян поблизу Севастополя.

Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за бездоганну роботу.

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