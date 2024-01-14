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В оккупированном Мелитополе раздались взрывы

Фото: в Мелитополе раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 января, в оккупированном Мелитополе были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

По словам Федорова, местные жители временно оккупированного Мелитополя сообщили, что около 19.20 в городе прозвучали звуки взрывов.

"В Мелитополе громко. Об этом сообщают жители. Выясняем подробности", - подчеркнул мэр.

Взрывы в оккупации

Напомним, 4 января ряд взрывов прогремел на территории временно оккупированного Крыма.

"Громкие звуки" слышали жители Севастополя и Евпатории. При этом в сети публиковали фото, где можно было заметить последствия "прилетов".

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины подтвердили, что наши защитники ударили по командному пункту россиян вблизи Севастополя.

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил пилотов за безупречную работу.

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