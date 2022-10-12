В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 12 жовтня було чутно звук потужного вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Було гучно в різних районах, але найсильніше у північній частині міста: на мікрорайоні та Північному переїзді", - зазначив посадовець.

Згідно з даними, оприлюдненими Федоровим, звук було чутно близько 06:44 години.

Мер вказав, що, за попередньою інформацією, в повітря злетіло авто. Наразі всі подробиці уточнюються.