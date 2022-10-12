В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 12 жовтня було чутно звук потужного вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Було гучно в різних районах, але найсильніше у північній частині міста: на мікрорайоні та Північному переїзді", - зазначив посадовець.
Згідно з даними, оприлюдненими Федоровим, звук було чутно близько 06:44 години.
Мер вказав, що, за попередньою інформацією, в повітря злетіло авто. Наразі всі подробиці уточнюються.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули ще чотири американських HIMARS.
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