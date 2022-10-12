В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 12 октября был слышен звук мощного взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде", - отметил чиновник.
Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук был слышен около 06:44 часов.
Мэр указал, что, по предварительной информации, в воздух взлетело авто. Все подробности уточняются.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли еще четыре американских HIMARS.
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