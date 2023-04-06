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Підгорає у ворога добряче. В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер

Фото: В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 6 квітня було чутно звуки потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Нічне жахіття для окупантів. Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?" - зазначив мер.

За словами Федорова, одразу декілька потужних вибухів у Мелітополі зафіксували близько 02:05 години.

Нагадаємо, весь минулий тиждень у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи. Зокрема 2 квітня звуки було чутно в районі локомотивного депо.

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