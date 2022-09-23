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В окупованому Мелітополі підірвали квартиру з сім'єю колаборантів, - ЗМІ

Фото: в окупованому Мелітополі підірвали квартиру з сім'єю колаборантів (iz com ua)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Мелітополі підірвали квартиру з родиною колаборантів. Внаслідок чого двоє осіб загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Ріа Мелітополь".

За інформацією ЗМІ, вибух стався у будинку на вулиці Шмідта, 40.

Вказано, що йдеться про Оксану Дерябіну, колишню заступницю начальника залізничної станції "Мелітополь".

Видання пише, що після окупації міста, вона знову очолила станцію та брала безпосередню участь в організації постачання російського озброєння та боєприпасів у північному напрямку та вивезення викраденого зерна у південному.

При цьому її чоловік - Сергій Дерябін, також був співробітником залізничної станції і працював "у підпорядкуванні дружини".

Нагадаємо, що про вибух вранці в окупованому Мелітополі повідомляв мер міста Іван Федоров.

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МелітопольколаборантВибух