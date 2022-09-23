В оккупированном Мелитополе взорвали квартиру с семьей коллаборантов, - СМИ

По информации СМИ, взрыв произошел в доме по улице Шмидта, 40.

Указано, что речь идет об Оксане Дерябине, бывшей заместителе начальника железнодорожной станции "Мелитополь".

Издание пишет, что после оккупации города она вновь возглавила станцию и принимала непосредственное участие в организации поставок российского вооружения и боеприпасов в северном направлении и вывоза похищенного зерна в южном.

При этом ее муж - Сергей Дерябин, также являлся сотрудником железнодорожной станции и работал "в подчинении жены".

Напомним, что о взрыве утром в оккупированном Мелитополе сообщал мэр города Иван Федоров.

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