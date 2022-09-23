У Мелітополі пролунав потужний вибух в перший день "референдуму"

В окупованому Мелітополі Запорізької області вранці пролунав гучний вибух. Це сталося в перший день так званого псевдореферендуму росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Терор окупантів наростає. О 7 ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому", - написав Федоров.

Він зазначив, що цей страх на руку окупантам, адже в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома.

"Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати точно. Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає", - закликав мер міста.

Нагадаємо, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники та колаборанти запланували на 23-27 вересня, тож, очікувана їх "активність "вже від сьогодні.

Додамо, за даними Генштабу окупанти вже посилили репресії перед "референдумами", а саме йдеться про заборону виїзду, підкуп та примус.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.