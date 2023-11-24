В окупованому Мелітополі лунають вибухи. У місті зник зв'язок, - мер

"Мелітополь. Мешканці південної частини міста чують глухі вибухи", повідомив Федоров.

За його словами, після першого вибуху на кілька хвилин зник зв'язок.

Наразі з'ясовуються усі деталі.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Проте окупанти продовжують щоденно обстрілювати Запорізьку область. Так, сьогодні, 15 листопада, вдарили ракетами по Запорізькому району. Була атакована цивільна інфраструктура.

Крім того, у Запорізькій області рятувальники потрапили під обстріл, приїхавши гасити пожежу. Двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранені.