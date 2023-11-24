В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. В городе пропала связь, - мэр

"Мелитополь. Жители южной части города слышат глухие взрывы", сообщил Федоров.

По его словам, после первого взрыва на несколько минут пропала связь.

В настоящее время выясняются все детали.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Однако оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Запорожскую область. Так, сегодня, 15 ноября, ударили ракетами по Запорожскому району. Была атакована гражданская инфраструктура.

Кроме того, в Запорожской области спасатели попали под обстрел, приехав тушить пожар. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.