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В окупованому Маріуполі загорівся торговий центр (відео)

Фото: в окупованому Маріуполі загорівся торговий центр (t.me/mariupolnow)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася пожежа. Повідомляється про загоряння в торговому центрі "Східний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Маріуполь. Спротив" та місцеві Telegram-канали.

Як інформують місцеві пабліки, будівля спалахнула нібито не через "приліт", однією з версій є замикання проводки.

Крім того, інші висувають версію, що там спалахнуло сміття, і полум'я вже потім перекинулося на торговельний центр.

В мережі поширили відео, де клуби диму над ТЦ видно з багатьох районів Маріуполя. До місця пожежі прямують швидкі.

Нагадаємо, що вчора, 15 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи.

Також ми писали, що 13 травня, в результаті вибухів під Маріуполем було ліквідовано близько півсотні російських військових.

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МаріупольПожежа