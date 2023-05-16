В оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр (видео)

Как информируют местные паблики, здание вспыхнуло якобы не из-за "прилета", одной из версий является замыкание проводки.

Кроме того, другие выдвигают версию, что якобы вспыхнул мусор, и пламя уже потом охватило и торговый центр.

В сети распространили видео, где клубы дыма над ТЦ видны из многих районов Мариуполя. К месту пожара направляются скорые.

Напомним, что вчера, 15 мая, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы.

Также мы писали, что 13 мая, в результате взрывов под Мариуполем, было уничтожено около полусотни российских военных.

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