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В оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр (видео)

Фото: в оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр (t.me/mariupolnow)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел пожар. Сообщается о возгорании в торговом центре "Восточный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мариуполь. Сопротивление" и местные Telegram-каналы.

Как информируют местные паблики, здание вспыхнуло якобы не из-за "прилета", одной из версий является замыкание проводки.

Кроме того, другие выдвигают версию, что якобы вспыхнул мусор, и пламя уже потом охватило и торговый центр.

В сети распространили видео, где клубы дыма над ТЦ видны из многих районов Мариуполя. К месту пожара направляются скорые.

Напомним, что вчера, 15 мая, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы.

Также мы писали, что 13 мая, в результате взрывов под Мариуполем, было уничтожено около полусотни российских военных.

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МариупольПожар