В Маріуполі пролунав вибух. В мерії розповіли, що трапилось

Фото: вибух у Маріуполі пролунав 15 травня через підрив окупанта на тракторі в полі (ілюстрація/Getty Images)

У понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Попередньо відомо, що на міні в поле підірвався російський тракторист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"12:19 гучні вибухи в місті. Попередньо в полі біля “Невського” російський тракторист-будівельник підірвався на протитанковій міні",- розповів він. За словами Андрющенка, наразі деталі НП з'ясовуються. "Мінус трактор та цивільний окупант. Деталі з’ясовуємо", - додав радник мера Маріуполя. Як повідомлялося, вранці у понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованих Токмаку Запорізької області та Луганську лунають вибухи. Зокрема, у Луганську прилетіло в районі автовокзалу, удару зазнала територія колишнього авіаційного училища штурманів.