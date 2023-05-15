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В Маріуполі пролунав вибух. В мерії розповіли, що трапилось

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Маріуполь, Понеділок 15 травня 2023 13:52
В Маріуполі пролунав вибух. В мерії розповіли, що трапилось Фото: вибух у Маріуполі пролунав 15 травня через підрив окупанта на тракторі в полі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Попередньо відомо, що на міні в поле підірвався російський тракторист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"12:19 гучні вибухи в місті. Попередньо в полі біля “Невського” російський тракторист-будівельник підірвався на протитанковій міні",- розповів він.

За словами Андрющенка, наразі деталі НП з'ясовуються.

"Мінус трактор та цивільний окупант. Деталі з’ясовуємо", - додав радник мера Маріуполя.

Як повідомлялося, вранці у понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованих Токмаку Запорізької області та Луганську лунають вибухи. Зокрема, у Луганську прилетіло в районі автовокзалу, удару зазнала територія колишнього авіаційного училища штурманів.

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Маріуполь вибухи
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