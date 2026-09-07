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В окупованому Маріуполі вночі спалахнула пожежа в ТЦ: що відомо

08:00 07.09.2026 Пн
2 хв
Пожежа спалахнула в ТЦ "Галактика"
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальник російськох МНС (Getty Images)

Дрони атакували окупований Маріуполь в ніч на 7 вересня, в результаті спалахнула пожежа в ТЦ "Галактика", де раніше знаходився український "Епіцентр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Станом на ранок пожежа продовжується. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

На кадрах, опублікованих в пабліках, помітно полум'я, яке охопило будівлю ТЦ, та густий дим. На відео чути гудіння БпЛА перед ударом і власне сам вибух.

Зазначимо, що після окупації Донеччини у 2014 році мережу гіпермаркетів "Епіцентр" захопили росіяни й продовжили вести бізнес під новою вивіскою "Галактика" – як у самому Донецьку, так і в інших підконтрольних окупантам містах регіону.

Про Маріуполь також відомо, що росіяни станом на сьогодні зводять новобудівлі на місці руїн, де було вбито жителів ще українського міста.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що бізнесом в окупованому Маріуполі, так званим будівництвом на кістках займається син одного з депутатів російської Госдуми Ілья Колунов, про що йдеться у розслідуванні видання The Times.

Житло в новобудовах Маріуполя в основному пропонують так званим "героям СВО" та воєнним чиновникам РФ.

Окупація Маріуполя

Як відомо, Маріуполь росіяни окупували остаточно у травні 2022 року. Під час багатомісячних боїв російські війська масово обстрілювали житлові квартали, лікарні та об’єкти цивільної інфраструктури, що призвело до тисяч жертв серед мирного населення.

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МаріупольПожежа