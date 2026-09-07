В окупованому Маріуполі вночі спалахнула пожежа в ТЦ: що відомо

Про Маріуполь також відомо, що росіяни станом на сьогодні зводять новобудівлі на місці руїн, де було вбито жителів ще українського міста.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що бізнесом в окупованому Маріуполі, так званим будівництвом на кістках займається син одного з депутатів російської Госдуми Ілья Колунов, про що йдеться у розслідуванні видання The Times.

Житло в новобудовах Маріуполя в основному пропонують так званим "героям СВО" та воєнним чиновникам РФ.

Окупація Маріуполя

Як відомо, Маріуполь росіяни окупували остаточно у травні 2022 року. Під час багатомісячних боїв російські війська масово обстрілювали житлові квартали, лікарні та об’єкти цивільної інфраструктури, що призвело до тисяч жертв серед мирного населення.