В оккупированном Мариуполе ночью вспыхнул пожар в ТЦ: что известно

Дроны атаковали оккупированный Мариуполь в ночь на 7 сентября, в результате вспыхнул пожар в ТЦ "Галактика", где раньше находился украинский "Эпицентр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
По состоянию на утро пожар продолжается. В результате инцидента никто не пострадал.
На кадрах, опубликованных в пабликах, заметно пламя, охватившее здание ТЦ, и густой дым. На видео слышно гудение БпЛА перед ударом и сам взрыв.
Отметим, что после оккупации Донбасса в 2014 году сеть гипермаркетов "Эпицентр" захватили россияне и продолжили вести бизнес под новой вывеской "Галактика" – как в самом Донецке, так и в других подконтрольных оккупантам городах региона.
О Мариуполе также известно, что россияне по состоянию на сегодняшний день возводят новостройки на месте руин, где были убиты жители еще украинского города.
Накануне в СМИ появилась информация, что бизнесом в оккупированном Мариуполе, так называемым строительством на костях, занимается сын одного из депутатов российской Госдумы Илья Колунов, о чем говорится в расследовании издания The Times.
Жилье в новостройках Мариуполя в основном предлагают так называемым "героям СВО" и военным чиновникам РФ.
Мариуполь россияне оккупировали окончательно в мае 2022 года. В ходе многомесячных боев российские войска массово обстреливали жилые кварталы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры, что привело к тысячам жертв среди мирного населения.