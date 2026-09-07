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В оккупированном Мариуполе ночью вспыхнул пожар в ТЦ: что известно

08:00 07.09.2026 Пн
2 мин
Пожар вспыхнул в ТЦ "Галактика"
aimg Юлия Маловичко
Фото: спасатель российских МЧС (Getty Images)

Дроны атаковали оккупированный Мариуполь в ночь на 7 сентября, в результате вспыхнул пожар в ТЦ "Галактика", где раньше находился украинский "Эпицентр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По состоянию на утро пожар продолжается. В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных в пабликах, заметно пламя, охватившее здание ТЦ, и густой дым. На видео слышно гудение БпЛА перед ударом и сам взрыв.

Отметим, что после оккупации Донбасса в 2014 году сеть гипермаркетов "Эпицентр" захватили россияне и продолжили вести бизнес под новой вывеской "Галактика" – как в самом Донецке, так и в других подконтрольных оккупантам городах региона.

О Мариуполе также известно, что россияне по состоянию на сегодняшний день возводят новостройки на месте руин, где были убиты жители еще украинского города.

Накануне в СМИ появилась информация, что бизнесом в оккупированном Мариуполе, так называемым строительством на костях, занимается сын одного из депутатов российской Госдумы Илья Колунов, о чем говорится в расследовании издания The Times.

Жилье в новостройках Мариуполя в основном предлагают так называемым "героям СВО" и военным чиновникам РФ.

Оккупация Мариуполя

Мариуполь россияне оккупировали окончательно в мае 2022 года. В ходе многомесячных боев российские войска массово обстреливали жилые кварталы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры, что привело к тысячам жертв среди мирного населения.

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