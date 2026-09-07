В оккупированном Мариуполе ночью вспыхнул пожар в ТЦ: что известно

О Мариуполе также известно, что россияне по состоянию на сегодняшний день возводят новостройки на месте руин, где были убиты жители еще украинского города.

Накануне в СМИ появилась информация, что бизнесом в оккупированном Мариуполе, так называемым строительством на костях, занимается сын одного из депутатов российской Госдумы Илья Колунов, о чем говорится в расследовании издания The Times.

Жилье в новостройках Мариуполя в основном предлагают так называемым "героям СВО" и военным чиновникам РФ.

Оккупация Мариуполя

Мариуполь россияне оккупировали окончательно в мае 2022 года. В ходе многомесячных боев российские войска массово обстреливали жилые кварталы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры, что привело к тысячам жертв среди мирного населения.