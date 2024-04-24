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В оккупированном Мариуполе ночью раздалась серия взрывов, - советник мэра

Мариуполь, Среда 24 апреля 2024 08:09
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В оккупированном Мариуполе ночью раздалась серия взрывов, - советник мэра Иллюстративное фото: в оккупированном Мариуполе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно захваченном войсками РФ Мариуполе этой ночью раздалась серия сильных взрывов. Вероятной причиной указывают возможность "прилетов", при этом местные гауляйтеры и представители оккупационной "администрации" придумали новое сомнительное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, взрывов было по меньшей мере 12, а произошла такая "бавовна" в 01:20.

"Слышали все районы города и побережья. Также сообщают, что раскаты были слышны в Бердянске. Одновременно с этим была объявлена ракетная опасность на юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не звучало (что в принципе норма для россиян)", - рассказал Андрющенко.

Также он отметил, что возможная причина - "серия прилетов", однако подробности выясняются.

При этом он привел другие объяснения этих взрывов - со стороны оккупационных "властей".

"По городу прилеты не зафиксированы, однако остается открытым вопрос района. Пытаемся установить причину. Через пол часа после взрывов российские мониторинговые паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по Курахово". Предварительно информация выглядит как очередное "успокаивающее" из серии "горел камыш". Однако, прямо сейчас детали неизвестны", - написал Андрющенко в своем Telegram.

"Загадочные" взрывы в Мариуполе

Заметим, буквально вчера Андрющенко также рассказал о сильном пожаре в этом оккупированном городе, который произошел после таинственных прилетов.

По его словам, пожар был достаточно масштабный, а произошел он вечером 22 апреля в левобережных районах Мариуполя. Перед этим в городе произошел прилет по казармам захватчиков, однако россияне утверждают, что было "возгорание камыша".

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