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В окупованому Маріуполі росіяни закрили всі дитячі відділення у лікарнях

Фото: Маріуполь (t.me/mariupolrada) 
Автор: Наталія Кава

Українці, які залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі скаржаться на відсутність лікування для дітей. Росіяни закрили всі дитячі відділення у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

За словами місцевих, у Маріуполі знищено майже всі лікарні. А в тих медзакладах, які залишились, немає дитячих відділень. Тепер, для того щоб лікувати дітей при гострих станах їх треба везти до Донецька.

"У дитини стався набряк Квінке, три лікарні об'їздили, скрізь розвели руками, ніякої допомоги", - скаржаться місцеві.

Зауважимо, що до російського вторгнення у місті працювали дитячі амбулаторії,  консультативно-діагностична поліклініка та дитячий регіональний інфекційний центр, а всюди було встановлено сучасне обладнання.

 
Фото: Маріуполь (t.me/mariupolrada) 

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово захоплений Маріуполь окупували російські війська під час масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

При цьому в Маріуполі постійно відбуваються "бавовни". Кількість вибухів ще більше почастішала після початку контрнаступу ЗСУ. Наприклад, 30 серпня, у Маріуполі також лунали вибухи. В окупантів працювала ППО.

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