RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Мариуполе россияне закрыли все детские отделения в больницах

Фото: Мариуполь (t.me/mariupolrada) 
Автор: Наталья Кава

Украинцы, оставшиеся во временно оккупированном Мариуполе, жалуются на отсутствие лечения для детей. Россияне закрыли все детские отделения в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

По словам местных, в Мариуполе уничтожены почти все больницы. А в тех медучреждениях, которые остались, нет детских отделений. Теперь, для того чтобы лечить детей при острых состояниях, их нужно везти в Донецк.

"У ребенка произошел отек Квинке, три больницы объездили, везде развели руками, никакой помощи", - жалуются местные жители.

До российского вторжения в городе работали детские амбулатории, консультативно-диагностическая поликлиника и детский региональный инфекционный центр, а повсюду было установлено современное оборудование.

 
Фото: Мариуполь (t.me/mariupolrada)

Ситуация в Мариуполе

Временно захваченный Мариуполь оккупировали русские войска во время масштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

При этом в Мариуполе постоянно проходят "хлопки". Количество взрывов еще больше участилось после начала контрнаступления ВСУ. К примеру, 30 августа, в Мариуполе также раздавались взрывы. У оккупантов работала ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольлікарніВойна России против Украины