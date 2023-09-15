В оккупированном Мариуполе россияне закрыли все детские отделения в больницах

По словам местных, в Мариуполе уничтожены почти все больницы. А в тех медучреждениях, которые остались, нет детских отделений. Теперь, для того чтобы лечить детей при острых состояниях, их нужно везти в Донецк.

"У ребенка произошел отек Квинке, три больницы объездили, везде развели руками, никакой помощи", - жалуются местные жители.

До российского вторжения в городе работали детские амбулатории, консультативно-диагностическая поликлиника и детский региональный инфекционный центр, а повсюду было установлено современное оборудование.

Фото: Мариуполь (t.me/mariupolrada)

Ситуация в Мариуполе

Временно захваченный Мариуполь оккупировали русские войска во время масштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

При этом в Мариуполе постоянно проходят "хлопки". Количество взрывов еще больше участилось после начала контрнаступления ВСУ. К примеру, 30 августа, в Мариуполе также раздавались взрывы. У оккупантов работала ПВО.

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