Окупанти почали постачати боєкомплект з "незрозумілим маркуванням" в бік Бердянська

Окупанти перекидають незвичний боєкомплект з Маріуполя та району на Бердянський напрямок, а також ремонтують гармати на одному з заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"На території району вздовж узбережжя Азову помічено БК в нестандартних (зелених) ящиках, а природного кольору деревини та з незрозумілим маркуванням", - розповів він.

За його словами, постачання такого БК відбувалось в бік Бердянська понад морем.

"Можливо, це або нові снаряди, свіжовиготовлені. Або постачання країнами-друзями Путіна. З’ясовуємо деталі", - додав радник мера.

Крім того, за даними Андрющенка, у Маріуполі на території ММК ім. Ілліча окупанти почали ремонтувати гармати.

"В середньому раз на тиждень відбувається постачання на ремонт гармат середнього калібру. Гармати переважно надходять з Бердянського напряму", - констатував він.

Ситуація на фронті

Українські військові другий тиждень проводять активну фазу контрнаступу. Зокрема, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, на Бердянському та Мелітопольському напрямках вдалося звільнити від окупантів 8 населених пунктів – Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне, П'ятихатки.

Контрнаступальні дії ЗСУ, які характеризуються не лише просуванням українських військ на вказаній ділянці, а й точковими ударами по позиціях загарбників навіть у тилу, змусили російські війська активізуватися. Так, окупанти почали ремонтувати укріплення на "Азовсталі" у захопленому Маріуполі, а також шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянський напрям та Вугледар Донецької області. Зокрема, вирішили розчистити залізничну колію з Маріупольського порту до вокзалу.