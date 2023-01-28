В окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух

"Гучний вибух в Маріуполі двадцять хвилин назад. Знову в Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча. Причини уточнюємо. Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті. Настільки, що окупанти вже не вживають "розмінування". Мабуть, щось трапилось з щелепою…" - написав Андрющенко.

Нагадаємо, 24 січня в тимчасово окупованому Маріуполі також пролунав вибух. Після чого над містом активізувалася російська авіація.

Додамо, також ми писали про вибухи біля Маріуполя, повідомлялося про "прильоти" в районі населеного пункту Старий Крим.

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