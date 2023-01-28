В оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв, часть города без света

Обновлено 10:08. Также стало известно об отсутствии воды в городе и проблемах связи.

"Итак, логические последствия. Отсутствуют электричество, вода и большие проблемы с мобильной связью и интернетом в Мариуполе и районе. Привет, пещеры…", - впоследствии добавил Андрющенко.

Обновлено 09:44. После взрыва в Мариуполе в большей части города исчезло электричество.

Как рассказал Андрющенко, также отсутствует электроснабжение во многих поселках приморской части Мариупольского района.

"Громкий взрыв в Мариуполе двадцать минут назад. Снова в Кальмиусском районе на границе заводов Азовмаш/Ильича. Причины уточняем. Но эти приятные украинскому уху звуки становятся все чаще в городе. Настолько, что оккупанты уже не употребляют "разминирования". Наверно, что-то случилось с челюстью…" - написал Андрющенко.

Напомним, 24 января во временно оккупированном Мариуполе также раздался взрыв. После чего над городом активизировалась российская авиация.

Также мы писали о взрывах возле Мариуполя, сообщалось о "прилетах" в районе населенного пункта Старый Крым.

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