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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Маріуполі увечері 14 грудня місцеві жителі чули вибухи. У місці прильоту виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Маріупольської міської ради та місцевого телеканалу TV7.

Джерело пише, що в місті прогриміли вибухи і виникла пожежа.

"Були чутні потужні вибухи. За ПортСіті щось дуже горить. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги", - повідомили у міській раді.

За повідомленнями місцевого каналу TV7, мешканці міста повідомляють, що звук був дуже потужним.

"У деяких мешканців тремтіли вікна", - повідомили на Telegram-каналі журналісти.

Також співробітники телеканалу виклали фотографії, на яких видно пожежу після прильоту.

Фото: наслідки прильоту в Маріуполі (t.me/tv7mrpl)

ЗСУ офіційно інформацію не коментували.

Оновлено 01:24 : за повідомленнями телеканалу, через влучення ракети горить бетонний завод.

"Там дислокувалися російські окупанти", – написали співробітники телеканалу.

Життя в окупованому Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь на початку повномасштабної війни. Вони продовжують руйнувати місто і намагаються створити "ілюзії щодо ТБ" відновлення та мирного життя.

Раніше ми писали, що українські партизани стежать за окупантами у Маріуполі.

Також ми показували фотографії руїн із тимчасово окупованого Маріуполя.

 

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Маріупольвибухи