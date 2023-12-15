В оккупированном Мариуполе прозвучали взрывы

В Мариуполе вечером 14 декабря местные жители слышали взрывы. В месте прилета возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Мариупольского городского совета и местного телеканала TV7.
Источник пишет, что в городе прогремели взрывы и возник пожар.
"Были слышны мощные взрывы. За ПортСити что-то сильно горит. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи", - сообщили в городском совете.
По сообщениям местного канала TV7, жители города сообщают, что звук был очень мощным.
"У некоторых жильцов тряслись окна", - сообщили на Telegram-канале журналисты.
Также сотрудники телеканала выложили фотографии, на которых виден пожар после прилета.
ВСУ официально информацию не комментировали.
Обновлено 01:24: по сообщениям телеканала, из-за попадания ракеты горит бетонный завод.
"Там дислоцировались российские оккупанты", - написали сотрудники телеканала.
Российские войска оккупировали Мариуполь в начале полномасштабной войны. Они продолжают разрушать город и пытаются создать "иллюзии по ТВ" восстановления и мирной жизни.
Ранее мы писали, что украинские партизаны следят за оккупантами в Мариуполе.
Также мы показывали фотографии руин из временно оккупированного Мариуполя.
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