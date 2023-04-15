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В окупованому Маріуполі пролунали два потужні вибухи

Фото: у Маріуполі "бавовна" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області пролунали два потужні вибухи. Подробиці поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Щойно два потужних вибухи в Маріуполі", - написав він.

Нагадаємо, Збройні сили України неодноразово наносили удари по окупованому російськими військами Маріуполю, що знаходиться на відстані менше 80 км від лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що російські війска готують Маріуполь до оборони та вуличних боїв.

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