В окупованому Маріуполі пролунали два потужні вибухи

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області пролунали два потужні вибухи. Подробиці поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

Нагадаємо, Збройні сили України неодноразово наносили удари по окупованому російськими військами Маріуполю , що знаходиться на відстані менше 80 км від лінії фронту.

"Щойно два потужних вибухи в Маріуполі", - написав він.

Раніше повідомлялося, що російські війска готують Маріуполь до оборони та вуличних боїв.

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