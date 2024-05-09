В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи

В Маріупольській мерії оприлюднили фото зі стовпом диму на місці "прильоту" та зазначили, що російські пропагандисти називають вибухи "задимленням" у центрі міста та кажуть про "ушкодження".

Крім того, на місце вечірньої "бавовни" прямують пожежні автомобілі, додали в міськраді.

Сами ж окупаційні пабліки пишуть про "удари ATACMS". Крім того, звучить заклик до жителів міста прямувати до укриттів, бо "можуть падати уламки ракет".

Де "прильоти"

Як зауважує Андрющенко, влучання могло бути в квадраті: проспект Металургів - вулиця Митрополітська - вулиця Нільсена.

"Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались. На території кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги", - розповів він.

Пізніше Андрющенко додав, що новий вибух пролунав у Приморському районі Маріуполя або Маріупольскому районі.

Додамо, згодом представники окупаційної "адміністрації" відзвітували про "відбиття ракетної атаки" на Маріуполь, та що нібито через падіння уламків "на землі є наслідки" та сталася пожежа.

Вибухи в Маріуполі

Нагадаємо, останнім часом в цьому окупованому російськими загарбниками місті почастішали різноманітні вибухи та пожежі. Самі ж пропагандисти не рідко називають вогняні інциденти "задимленням" або списують на те, що "горів комиш".

Так, раніше повідомлялося, що 24 квітня вночі в Маріуполі пролунала серія сильних вибухів. Імовірною причиною вказують можливість "прильотів". А буквально за день до цього в місті також була сильна пожежа, яка сталася після таємничих прильотів.

Додамо, нещодавно представники Сил Спротиву "Атеш" розповіли, що окупанти, ймовірно, через страх нових ударів ракетами ATACMS, активно переміщують у Маріуполі свою техніку, яку намагаються сховати.