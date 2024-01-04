В окупованому Маріуполі лунають гучні вибухи

"Маріуполь. Гучно. Деталі згодом", - написав Андрющенко.

Оновлено 12:58

Як повідомив радник мера, причина гучних звуків - прохід ворожого літака над містом на малій висоті.

"Цікаво, що після збитого значно змінили не просто траєкторії, але й висоту. Смішно що окупаційні пабліки, яки наче в місті пишуть про роботу ППО, якої немає. А пропагандисти, яки теж вдають обізнаність пишуть "работают наши войска", - додав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Весь цей час окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади.

Тим часом ЗСУ часто завдають ударів по позиціях окупантів у місті. Так, вибухи в окупованому Маріуполі лунали 21 грудня.