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В окупованому Маріуполі лунають гучні вибухи

Фото: російські військові у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області повідомляють про гучні вибухи вдень 4 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Гучно. Деталі згодом", - написав Андрющенко.

Оновлено 12:58

Як повідомив радник мера, причина гучних звуків - прохід ворожого літака над містом на малій висоті.

"Цікаво, що після збитого значно змінили не просто траєкторії, але й висоту. Смішно що окупаційні пабліки, яки наче в місті пишуть про роботу ППО, якої немає. А пропагандисти, яки теж вдають обізнаність пишуть "работают наши войска", - додав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Весь цей час окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади.

Тим часом ЗСУ часто завдають ударів по позиціях окупантів у місті. Так, вибухи в окупованому Маріуполі лунали 21 грудня.

 

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МаріупольДонецька областьвибухиВійна Росії проти України